Terremoto Centro Italia: Spoleto-Norcia, programma degli eventi per il terzo anniversario del sisma

foto SIR/Marco Calvarese

In vista del terzo anniversario del sisma del 26 e 30 ottobre 2016, l’arcidiocesi di Spoleto-Norcia ha organizzato per il 26 ottobre (ore 20.30) una fiaccolata e una veglia di preghiera nell’Abbazia di S. Eutizio in Preci. Per la prima volta, rende noto l’arcidiocesi, si entrerà nel primo cortile dell’Abbazia. A Sant’Eutizio, il 26 ottobre, mons. Boccardo accenderà un piccolo fuoco, simbolo di resurrezione e quindi di speranza per la gente delle valli Castoriana e Valnerina ferite dai sismi del 2016 e desiderose quanto prima di tornare ad una vita normale. Mercoledì 30 ottobre, alle 7.41, l’arcivescovo sarà invece a Norcia per presiedere un momento di preghiera nella centrale piazza S. Benedetto. Poi, attenderà l’arrivo alle 10 del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini e lo accompagnerà in visita ai cantieri della basilica di S. Benedetto, della concattedrale di Santa Maria e dell’Abbazia di S. Eutizio. L’arcivescovo parteciperà alla visita che lo stesso Franceschini farà al deposito dei Beni culturali di Santo Chiodo.