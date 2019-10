Solidarietà: da oggi in funzione a Genova la lavanderia e il servizio docce di Papa Francesco

Da oggi sono entrati in funzione la “Lavanderia e il servizio docce di Papa Francesco” a Genova. A darne notizia è l’Elemosineria apostolica, specificando che si tratta di un servizio offerto gratuitamente alle persone più povere, in particolare a quelle senza fissa dimora. Nei locali di piazza Durazzo 12, gestiti dalla Comunità di Sant’Egidio Liguria, esse potranno lavare, asciugare e stirare i propri indumenti e coperte, e provvedere alla pulizia personale in appositi spazi doccia.

L’iniziativa è nata dall’invito del Santo Padre a dare “concretezza” all’esperienza di grazia dell’Anno Giubilare della Misericordia. Si tratta – si legge nel comunicato – di un segno concreto voluto dalla Elemosineria apostolica e dalla Comunità di Sant’Egidio: “un luogo e un servizio per dare forma concreta alla carità e, al tempo stesso, intelligenza alle opere di misericordia, per restituire dignità a tante persone che sono nostri fratelli e sorelle, chiamati con noi a costruire una città affidabile”. La lavanderia e il servizio docce saranno gestiti dalla Comunità di Sant’Egidio Liguria, insieme con gli altri servizi di accoglienza e assistenza delle persone più povere. Nei locali adibiti appositamente a questo servizio si potranno trovare detersivi e ammorbidenti come Dash e Lenor, detergenti per la persona come Pantene ed Head & Shoulders, oltre a lavatrici, asciugatrici e ferri da stiro, donati dalle aziende multinazionali Procter & Gamble e Whirlpool Corporation, che già nel 2017 hanno contribuito all’apertura della “Lavanderia di Papa Francesco” a Roma. A promuovere e coordinare questo progetto è stato il gruppo industriale Procter & Gamble Italia, che dal 2015 dona rasoi e schiuma da barba Gillette e altri prodotti alla barberia per i poveri del Colonnato di San Pietro.