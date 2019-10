Rinnovamento nello Spirito: Rimini, dal 31 ottobre al 3 novembre la Conferenza nazionale animatori

“Tutti sapranno che siete mie discepoli se avrete amore gli uni per gli altri”. È tratto dal Vangelo di Giovanni il tema che ispirerà la 43ª Conferenza nazionale animatori del Rinnovamento nello Spirito Santo, che si svolgerà presso il Palacongressi di Rimini dal 31 ottobre al 3 novembre, a conclusione del mese missionario straordinario. Sullo sfondo, l’espressione rivolta da Papa Francesco al Rinnovamento carismatico cattolico, lo scorso sabato 8 giugno, vigilia di Pentecoste: “Evangelizzare è amare”. Fitto il programma delle quattro giornate, con la presenza di qualificati relatori come la biblista Rosanna Virgili e il teologo don Vito Impellizzeri, cui sono affidate le due relazioni centrali. Relazione d’apertura del coordinatore nazionale del RnS, Mario Landi, quella conclusiva del presidente Salvatore Martinez. A presiedere le celebrazioni eucaristiche saranno, nell’ordine, mons. Guido Gallese, vescovo di Alessandria; mons. Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini; don Guido Maria Pietrogrande, consigliere spirituale nazionale del RnS; mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei. Il 1° novembre i simposi di approfondimento del tema generale “Il Rinnovamento per una cultura della Pentecoste” verranno declinati in cinque aree macro tematiche: cristianesimo, famiglia, società, fragilità umane, social e media. Tra i relatori Alberto Gambino, giurista e presidente di “Scienza&Vita”; padre Francesco Occhetta, gesuita e membro della redazione de “La Civiltà Cattolica”; Tonino Cantelmi, presidente dell’Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici (Aippc).