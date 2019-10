Piemonte: domani un incontro per 20 anni di assistenza religiosa nel Servizio sanitario regionale

Non un semplice compleanno ma l’occasione per fare il punto sull’attività svolta a vent’anni dall’intesa fra Regione Piemonte e Conferenza episcopale piemontese per il servizio di Assistenza religiosa presso le strutture di ricovero del Servizio sanitario regionale. È l’obiettivo dell’incontro “L’Identità dell’assistente religioso nei percorsi di cura” previsto per domani 26 ottobre (inizio alle 8.30) presso la parrocchia S. Barnaba di Torino. Il seminario è organizzato dalla Consulta regionale per la Pastorale della salute.

Nella prima parte dell’incontro, dopo un intervento introduttivo dell’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, e di Luigi Icardi, assessore regionale alla Sanità, interverrà mons. Marco Brunetti, vescovo di Alba e delegato Cep per la Pastorale della salute, sulla normativa a servizio della Pastorale e l’intesa regionale. Successivamente è previsto l’intervento di padre Angelo Brusco su “La Pastorale clinica come luogo dell’annuncio e della cura”.

Oltre alle relazioni, l’incontro servirà anche per un approfondimento sull’attuale situazione dell’assistenza religiosa in Piemonte basato su alcuni dati e punti di vista estrapolati dai questionari compilati dagli assistenti religiosi piemontesi nei mesi. I risultati dell’indagine saranno illustrati da Marcellina Bianco dell’Ufficio per la Pastorale della salute di Torino. Dopo una serie di gruppi di lavoro, le conclusioni dell’incontro saranno riassunte da don Paolo Fini, direttore dell’Ufficio per la Pastorale della salute di Torino.