Missione: Sacrofano, dal 28 al 31 ottobre oltre 280 tra sacerdoti e laici a confronto

Ci sarà tutto il mondo missionario italiano, dal 28 al 31 ottobre prossimi a Sacrofano, alle porte di Roma per partecipare all’importante appuntamento organizzato dalla Fondazione Missio e dall’Ufficio di Cooperazione missionaria tra le Chiese. Il Forum mette al centro il tema “La missione fa la Chiesa: battezzati e inviati per la vita del mondo” presso la Fraterna Domus di Sacrofano con la partecipazione di oltre 280 tra sacerdoti e laici impegnati nel campo della missione. Da tempo il mondo missionario italiano si interroga sulle modalità più idonee per fare della missione – in particolare quella ad gentes – la chiave di volta del rinnovamento della pastorale delle nostre Chiese locali. Sulla scia della riflessione dei vescovi e della sollecitazione di Papa Francesco che ha voluto trasformare il tradizionale Ottobre missionario in un Mese straordinario per aiutare la comunità cristiana ad essere “Chiesa in missione”, questo incontro rappresenta un evento per ascoltare autorevoli testimoni e dialogare con i protagonisti della missione alle genti, raccogliere suggestioni e suggerimenti.

Apertura alle 16 di lunedì 28 con il saluto di mons. Francesco Beschi, presidente della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese. A seguire la testimonianza di un vescovo dell’Amazzonia, mons. Eugenio Coter, vicario apostolico di Pando in Bolivia. Previste, il giorno successivo, le testimonianze di don Bledar Xhuli, sacerdote della diocesi di Firenze, di Gregoir Ahongbonon, filantropo beninese, e di don Giuliano Zanchi, segretario generale della fondazione “Adriano Bernareggi” di Bergamo. Chiuderà la giornata la proiezione del film di Wim Wenders “Papa Francesco. Un uomo di Parola”. Prevista la presenza di suor Raquel Soria della Comunità intercongregazionale di Modica; di Dorotea Passantino e Tony Scardamagli della Comunità “La Zattera” di Palermo; di don Francesco Doragrossa, fidei donum rientrato da Cuba; e di Chiara Giaccardi, docente di Sociologia all’Università Cattolica di Milano. Chiuderanno i lavori le relazioni di mons. Beschi e don Giuseppe Pizzoli.