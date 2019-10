Lotta all’usura: Torino, mercoledì 30 ottobre una messa per il 25° della Fondazione San Matteo

La “Fondazione San Matteo – Insieme contro l’usura onlus” compie 25 anni, essendo stata costituita nell’ottobre del 1994, su ispirazione dell’allora arcivescovo di Torino, il card. Giovanni Saldarini. Per ringraziare tutti i collaboratori (e il buon Dio) per l’attività svolta, sarà celebrata una messa da mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli e delegato della Conferenza episcopale piemontese per la pastorale sociale e del lavoro, mercoledì 30 ottobre, alle ore 9.45, nella cappella dell’Istituto delle Rosine, in via delle Rosine 9, a Torino.

In occasione della ricorrenza, per far sì che le informazioni sull’attività della Fondazione e sulle modalità di contattarla siano maggiormente accessibili, è stato messo in rete il sito, che, tra l’altro, riporta le modalità per la donazione del 5×1000 alla Fondazione stessa.

Le pagine del sito hanno come filo conduttore questa citazione di Papa Francesco: “Vi esorto alla solidarietà disinteressata e a un ritorno dell’economia e della finanza a un’etica in favore dell’essere umano (Eg 58)”, che sono un po’ la sintesi delle motivazioni che hanno ispirato il lavoro dei tanti volontari che si sono avvicendati alla San Matteo in questo primo quarto di secolo.