Formazione: Mieac, domenica 27 ottobre giornata di preghiera per tutti gli educatori

Un appuntamento nazionale ideale di preghiera per tutti gli educatori a vario titolo: genitori, nonni, zii, insegnanti, catechisti, animatori di gruppi, allenatori sportivi, persone impegnate in attività sociali, politiche, culturali. Lo promuove il Movimento di impegno educativo di Azione Cattolica per domenica 27 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Divino Maestro. Alla protezione di Gesù Maestro ed Educatore verrà affidato il servizio educativo svolto da adulti e giovani, assieme all’iniziativa di Papa Francesco di promuovere un Patto educativo globale “per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e di ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna”.