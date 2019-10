Diocesi: Rossano-Cariati, al via domani un percorso formativo per le coppie sulla bellezza della vita in famiglia

Promosso dalla diocesi di Rossano-Cariati e dal “Centro di formazione Betania”, prende il via domani, presso la struttura Salice a Corigliano Rossano, un percorso formativo per le coppie sulla bellezza della vita in famiglia. È articolato in quattro week-end nell’arco di qualche mese, per un numero massimo di 30 coppie. “Saranno utilizzati una pluralità di linguaggi per raggiungere – si legge in una nota – l’uomo nella sua complessità integrale di corpo, psiche e spirito. Preghiera, lectio divina, passeggiate meditative, laboratori, cineforum, condivisioni e conversazioni personali, approfondimenti riguardo all’antropologia biblica e alla dottrina sociale della chiesa, sono alcune delle attività programmate”.

Per i bambini è previsto un mini-campo formativo guidato da animatori esperti con giochi, lavori, attività pedagogiche. L’equipe dei formatori è composta con teologi e consulenti familiari specializzati in problematiche della coppia, a disposizione per eventuali approfondimenti.

La prima due giorni dal tema “Alla ricerca del volto della coppia per star bene in famiglia” si chiuderà domenica con la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Giuseppe Satriano.