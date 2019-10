Diocesi: Prato, oggi pomeriggio e domani nuova raccolta alimentare a favore dell’Emporio della solidarietà

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre, e per l’intera giornata di domani si rinnova, a Prato, l’appuntamento con la raccolta alimentare a favore dell’Emporio della solidarietà gestito dalla Caritas diocesana. Attraverso l’acquisto di generi alimentari a lunga conservazione sarà possibile contribuire a riempire gli scaffali del supermercato a cui si rivolgono le famiglie in difficoltà.

I supermercati coinvolti sono i punti vendita Conad presenti a Prato in via Catani a Mezzana, via Roma alle Fontanelle e via Kuliscioff a Maliseti (venerdì e sabato), mentre via Gherardi a Coiano e via 7 Marzo a Galcetello solo il sabato. Potranno essere donati biscotti, caffè, pomodori pelati, olio di oliva, zucchero, carne in scatola, riso e omogeneizzati. Solamente nel supermercato di Mezzana verrà effettuata anche una raccolta di prodotti per l’infanzia.

Nei punti vendita che partecipano all’iniziativa, spiega la Caritas diocesana, verranno realizzate delle “isole” con i prodotti richiesti, che saranno inoltre scritti, anche in lingua cinese, su un volantino consegnato dai volontari dell’Emporio all’ingresso.

La raccolta dello scorso fine settimana che si è tenuta nei supermercati Coop e Esselunga ha permesso di ottenere 134 quintali di prodotti. L’obiettivo è superare i 210 quintali immagazzinati lo scorso anno, quando l’iniziativa si è svolta su due giorni e non su quattro appuntamenti come questa volta.

La Caritas diocesana ricorda poi che continua la campagna “Adotta una famiglia”: con 60 euro l’anno è possibile aiutare un nucleo familiare seguito dall’Emporio a completare la spesa. Informazioni su www.emporio.prato.it.