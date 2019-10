Diocesi: Perugia, ieri il card. Bassetti ha ricevuto il premier Conte

Nel tardo pomeriggio di ieri, 24 ottobre, il cardinale arcivescovo di Perugia Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha ricevuto nell’arcivescovado di Perugia il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, in visita in Umbria. “Il colloquio, durato 45 minuti – si legge in una nota -, è stato molto cordiale e ha trattato diversi temi di carattere sociale, in particolare le politiche di sostegno alle fasce più deboli, come le famiglie numerose, in difficoltà a causa della crisi e della mancanza di lavoro, i giovani, le persone affette da disabilità e gli anziani. Temi anche al centro della prossima legge di bilancio”.