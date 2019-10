Diocesi: Padova, domenica torna il Missio Meeting Giovani

Torna domenica 27 ottobre a Padova 2019 MiMeGi – Missio Meeting Giovani –l’appuntamento per i giovani organizzato dall’Ufficio diocesano di pastorale della missione in collaborazione con la pastorale dei giovani, Medici con l’Africa Cuamm e alcune comunità religiose e missionari presenti nel territorio diocesano. “Ma… sei fuori?” il titolo della giornata, giunta alla quarta edizione, che si terrà al Seminario Minore di Rubano (Pd), dalle 9.15 alle 18. Il tema, spiegano gli organizzatori, intende richiamare “l’invito di Papa Francesco per la Giornata missionaria mondiale dello scorso 20 ottobre: ‘Chi ama – ricorda il Santo Padre – si mette in movimento, è spinto fuori da se stesso, è attratto e attrae si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita’”. Lo slogan sarà declinato attraverso tre esperienze: “Fuori in strada” con John Mpaliza, il Peace Walking Man italocongolese, attivista per i diritti umani e per la pace che organizza marce in Italia ed Europa per sensibilizzare sul dramma del popolo congolese; “Fuori col cuore” con suor Gabriella Bottani, missionaria comboniana che coordina Talitha Kum, il network internazionale delle religiose contro la tratta di persone, e “Fuori di testa” con Nicolò Govini ed Elisa Bonollo, rispettivamente fondatore e collaboratrice in Italia dell’onlus Still I Rise, che si occupa in particolare di volontariato e promozione dei diritti umani dei minori. Iscrizioni sul sito dedicato.