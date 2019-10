Diocesi: Milano, domenica a Lecco festa del “Señor de los Milagros” con lettura di pagine de “I promessi sposi”

Domenica 27 ottobre Lecco ospiterà la festa del “Señor de los Milagros”, celebrazione fortemente sentita dai molti fedeli di origine peruviana presenti nell’arcidiocesi di Milano. La processione con l’immagine del Signore dei miracoli partirà alle 11 dall’oratorio di Pescarenico e raggiungerà attraversando il centro, con diverse soste, la basilica di San Nicolò dove alle 14 sarà celebrata la messa. In omaggio al luogo che quest’anno ospita l’evento, durante alcune tappe del corteo saranno lette alcune pagine di contenuto religioso tratte da “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni, ambientato proprio nella cittadina in riva al lago. “Vogliamo sottolineare come la stessa fede può esprimersi in modi diversi che si arricchiscono reciprocamente secondo le indicazioni che ci ha fornito il Sinodo ‘Chiesa dalle genti'”, sottolinea don Alberto Vitali, responsabile dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dei migranti. Festa devozionale molto popolare a Lima, è stata portata nella diocesi di Milano dai migranti provenienti dal Paese sudamericano e si svolge ogni anno in un luogo diverso della diocesi e una volta ogni tre nel capoluogo lombardo con una messa in Duomo che raccoglie solitamente 5mila fedeli. Ad organizzare la festa in diocesi è la Hermandad Señor del los milagros con la collaborazione del citato Ufficio migranti. Il Señor de los Milagros trae origine dalla devozione sviluppatesi a Lima nel XVII secolo.