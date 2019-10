Diocesi: Locri-Gerace, mons. Oliva indice la “prima visita pastorale al mondo della sofferenza e della povertà”

“È una visita speciale, perché rivolta a coloro, che, per le loro condizioni personali e di salute, possono essere solo visitati o perché immobilizzati nelle loro case a causa di una malattia grave o perché, essendo bisognosi, non hanno voce se non quella della comunità parrocchiale”. Con queste premesse mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, ha indetto la “prima visita pastorale al mondo della sofferenza e della povertà”, che avrà inizio la I domenica di Avvento, il prossimo 1 dicembre. “Anche se è insolito pensare ad una visita pastorale ai malati ed agli indigenti, ne sento il bisogno. Incontrare il mondo della sofferenza e delle povertà del territorio diocesano, chiedere a chi soffre l’offerta del proprio sacrificio e della propria sofferenza a favore della nostra Chiesa mi sembra la prima opera pastorale”, ha scritto il presule. Infatti, “la visita agli ammalati mette a contatto con le fragilità, le debolezze e le difficoltà delle nostre famiglie, conoscendo la gravità dei problemi che sta attraversando il mondo della sanità nella nostra Regione e le tante emergenze della nostra comunità”. La visita si protrarrà per l’intero anno pastorale.