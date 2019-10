Diocesi: Latina, domani il vescovo Crociata consacra sacerdote il giovane missionario Diego Fieni

La diocesi di Latina concluderà il mese missionario di ottobre con l’ordinazione sacerdotale di un giovane missionario. Si tratta di Diego Fieni, 36 anni, originario di Cisterna di Latina dove sabato, alle 18, nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, il vescovo Mariano Crociata presiederà il rito dell’ordinazione presbiterale, concelebrando con i sacerdoti pontini e quelli della Comunità missionaria di Villaregia. Nella stessa chiesa parrocchiale, domenica 27 alle 11.30, il novello sacerdote presiederà la prima messa.

Diego Fieni ha vissuto a Cisterna di Latina fino al 2010 quando è entrato nella Comunità missionaria di Villaregia, compiendo gli studi filosofici a Pordenone e quelli teologici a Verona. Una vocazione adulta, arrivata quando era già inserito nel mondo del lavoro. Infatti, dopo le scuole superiori e gli studi presso il Conservatorio musicale di Latina, conseguendo il diploma di violino, è stato professore d’orchestra in varie realtà, viaggiando molto anche all’estero, fino a quando ha deciso di rispondere alla vocazione sacerdotale e missionaria al termine di un periodo di discernimento.

“Il cammino fatto in questi anni nella Comunità missionaria di Villaregia – dichiara – mi ha condotto a esprimere a Dio un sì sempre più libero e consapevole. Dire sì a Dio significa per me dire sì ai fratelli e alle sorelle che Egli mi pone accanto ogni giorno, al carisma che mi chiede di vivere e custodire, a quei poveri che sono destinatari privilegiati della Buona Notizia del regno. Desidero davvero essere un sacerdote ‘prossimo ai poveri’; il mio partire non lo vedo in contrasto con il rimanere in comunione con la Chiesa locale nella quale sono cresciuto e che sento mi invia verso i confini della terra. Sento di essere un piccolo pezzetto della diocesi di Latina inviato verso quei luoghi in cui la buona notizia del Vangelo aspetta ancora di fiorire nella bellezza di nuove sue espressioni”.