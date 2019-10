Cile: oggi a Santiago preghiera interreligiosa per la pace

Oggi, venerdì 25 ottobre, alle 11 (ora locale), il Museo di arte coloniale e il Convento di San Francesco di Alameda invitano tutti i fedeli e gli uomini di buona volontà a partecipare all’incontro di preghiera interconfessionale per la pace e la concordia in Cile, previsto nel giardino centrale del Museo. “Nello spirito di Francesco, il Santo di Assisi, sono invitati i cattolici e i membri di altre credenze cristiane e varie religioni native, occidentali e orientali”, si legge in un comunicato del Museo. Obiettivo della preghiera, continua la nota, è “chiedere a Dio giustizia e pace nel nostro Paese; una preghiera così urgente e necessaria in questi giorni”.