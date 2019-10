Cattolici in politica: Azione Cattolica Puglia, domenica un incontro di formazione a Molfetta per amministratori locali

“Aprire un cantiere di riflessione su alcuni temi attuali e locali, promuovendo la politica come spazio aperto, che crei rete tra forze affini, per far propria una delle coordinate che Papa Francesco ci ha consegnato nell’Evangelii Gaudium: il tutto è superiore alla parte”. Così la delegazione regionale dell’Azione Cattolica di Puglia presenta l’incontro di formazione per amministratori locali che si terrà domenica 27 ottobre sul tema: “L’impegno dei cattolici in politica”. L’appuntamento si terrà al Pontificio seminario regionale Pio XI, a Molfetta, a partire dalle ore 10. Interverranno don Gianni Fiorentino, assistente regionale della Consulta delle aggregazioni del laicato, Umberto Ronga, costituzionalista dell’Università Federico II di Napoli e collaboratore dell’Istituto Bachelet-Centro studi Presidenza nazionale Ac, e Michele Illiceto, docente di Storia della filosofia moderna e contemporanea presso la Facoltà teologica pugliese di Bari. L’iniziativa vuole “offrire un’opportunità di crescita e di confronto” a quanti, vicini all’Azione Cattolica, “si impegnano in politica in un tempo in cui le rivalità tra partiti e al loro interno e i toni alti hanno preso il sopravvento sull’interesse per il bene comune”, recita la nota. L’incontro – durante il quale sarà ricordato Aldo Moro – è il primo passo di un “percorso” di “accompagnamento degli amministratori nel loro impegno politico”, conclude l’Ac pugliese.