Athletica Vaticana: Venezia, domani messa del maratoneta alla vigilia della Venicemarathon

Preghiera del maratoneta

Domani pomeriggio, alla vigilia della storica Venicemarathon che si svolgerà domenica 27 ottobre, verrà celebrata per la prima volta nella chiesa di san Zulian, a due passi dalla basilica di san Marco e dall’omonima piazza, la messa del maratoneta. A promuoverla alle 17.30 è Athletica Vaticana, la rappresentativa sportiva ufficiale della Santa Sede affiliata alla Fidal. Al termine della celebrazione verrà impartita la benedizione degli atleti e sarà recitata anche la “Preghiera del maratoneta” tradotta in 37 lingue tra cui arabo, cinese, etiope e swahili. “Un plauso a coloro che hanno ideato promosso e organizzato tale momento di sosta eucaristica che ci pone tutti personalmente comunitariamente davanti al signore Gesù che vivo e presente in mezzo a noi”, scrive il patriarca di Venezia Francesco Moraglia nella lettera-messaggio inviata ai partecipanti alla messa. “Anche il correre con umiltà e passione, a volte in solitaria oppure con altri come recita la Preghiera del maratoneta – prosegue Moraglia – può diventare un’occasione preziosa per lodare l’unico Dio padre di tutti” e “sperimentare situazioni di incontro di reciproca accoglienza e di fraternità umana”. “Siate consapevoli delle vostre forze e dei vostri limiti per affrontare sia la sfida della maratona sia quella della vita con lealtà generosità e determinazione”, l’invito del patriarca, che assicura: “Tutto ciò sarà possibile se saprete custodire e tenere desta quella frase della Preghiera del maratoneta: ‘Vado avanti con te’” perché “con il signore Gesù accanto, tutto può essere davvero affrontato e vissuto nella pace e nella gioia e nel bene”. Per Athletica Vaticana è la prima volta a Venezia, ma non in altre città dove la prima associazione sportiva costituita all’interno delle Mura leonine ha già promosso alcune celebrazioni alla vigilia delle maratone e ha in calendario diversi appuntamenti. A partire da sabato 23 novembre, quando il presidente dei runner del Papa, mons. Melchor Sánchez de Toca y Alameda, presiederà alle 18 la messa nella basilica di Santa Maria Novella a Firenze, alla vigilia della maratona di domenica 24, e il sabato successivo nella chiesa di San Nicolas a Valencia, alla vigilia della maratona del 1° dicembre.