Università: Lumsa, domani dibattito su “Identità, ruolo e missione” degli Atenei in un’Europa globale

“Un’idea di Università. Identità, ruolo e missione in un’Europa globale”. È il tema del convegno in programma domani, venerdì 25 ottobre, nella sede di via di Porta Castello della Lumsa, in occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione dell’Università. Argomento cardine dell’incontro sarà il ruolo che le università assumono oggi nel contesto sociale italiano, europeo e globale, a partire dalla considerazione sulla crescita, numerica, degli atenei attivi sul territorio nazionale e sulla missione che quest’istituzione persegue attraverso l’impegno didattico e di ricerca. Oltre al rettore Francesco Bonini e al presidente del Cda di Ateneo, il card. Giovanni Lajolo, parteciperanno Isabel Maria De Oliveira Capeloa Gil, presidente della Fédération internationale des Universités catholiques, Eugenio Gaudio, rettore della Sapienza, Carlo Cimbri, presidente di UnipolSai assicurazioni e membro dell’Advisory board d’ateneo, Alessandro Damiani, presidente dell’Agenzia per la promozione della Ricerca europea, e Giuseppe Tognon dell’Università Lumsa.