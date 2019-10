Terremoto: Acireale, la diocesi stipula due contratti con le ditte esecutrici per la messa in sicurezza delle chiese

La diocesi di Acireale ha stipulato due contratti con le ditte esecutrici di lavori di messa in sicurezza delle chiese Maria Ss. della Catena in Acicatena e Santa Maria de la Salette in Lavinaio. Le ditte interessate sono Lsv Costruzioni srl e Lucia Costruzioni srl. L’iniziativa è a seguito del terremoto che ha colpito la zona il 26 dicembre 2018. La stipula, invece, è avvenuta stamattina nella curia vescovile di Acireale, dinanzi al vicario, mons. Giovanni Mammino, e al referente per il sisma, don Carmelo Sciuto. I lavori inizieranno lunedì 28 ottobre alle 7.30 e sono stati finanziati per il 70% dalla presidenza della Cei e per il restante 30% dalle parrocchie coinvolte. Seguiranno interventi in altre 5 chiese: Santa Maria del Monte Carmelo ad Aciplatani, Santa Maria La Stella, Sant’Andrea a Milo, Santa Maria della Misericordia a Piano D’Api e Sacro Cuore, a Santa Venerina.