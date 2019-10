Settimana della famiglia: Roma, domani l’apertura con il card. De Donatis e il governatore Zingaretti

Saranno il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il cardinale vicario Angelo De Donatis, assieme alla presidente del Forum delle associazioni familiari del Lazio, Alessandra Balsamo, ad aprire domani la quarta edizione della Settimana della famiglia, promossa dal Forum delle associazioni familiari del Lazio e dal Centro per la pastorale familiare del Vicariato di Roma. L’appuntamento è per le 17.30 nell’Aula della Conciliazione, nel Palazzo Apostolico Lateranense. A seguire, in occasione dei 25 anni di attività al consultorio familiare “Al Quadraro”, la tavola rotonda su “Il ruolo dei consultori sul territorio”. Ne parleranno il direttore sanitario della struttura diocesana Roberto Grande, padre Alfredo Feretti, direttore del consultorio “Centro la famiglia”, e Raffaele Mastromarino, psicoterapeuta. Tema centrale della manifestazione di quest’anno, che si presenta con una formula rinnovata, “reloaded”, “La famiglia al centro… Dal centro alla periferia”. “L’obiettivo di quest’anno – spiega Alessandra Balsamo – è quello di intraprendere un percorso che ci porterà a incontrare le famiglie delle periferie, intese non solo come luoghi urbani, ma anche condizione sociale ed esistenziale. Periferia però non è solo sinonimo di abbandono e degrado e lo abbiamo capito in questi mesi organizzando gli eventi: vale la pena riscoprire la vivacità e il grande fermento che interessa le periferie godendo della grande accoglienza e della disponibilità delle persone”. Gli eventi sono concentrati in quattro giorni, dal 24 al 27 ottobre. Domenica, alle 10, la conclusione nella parrocchia di San Mauro Abate al Laurentino con la messa presieduta dal vescovo ausiliare Gianrico Ruzza e un approfondimento spirituale sulla famiglia di fra Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio Cei per la pastorale della famiglia.