Ricerca: Mattarella, “sostenere il sapere” per contrastare “la diffusione di credenze anti-scientifiche”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“La rapida circolazione di informazioni paradossalmente può generare anche nuove sacche di disinformazione, o addirittura la diffusione di credenze anti-scientifiche, di paure irrazionali, che vanno contrastate perché possono aprire pericolose falle in questo sforzo collettivo. Anche in questo caso, istituzioni pubbliche, medici e scienziati, insegnanti, società civile organizzata devono sostenere il sapere scientifico e far in modo che produca comportamenti virtuosi e coerenti”. È il monito lanciato questa mattina dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di celebrazione de “I Giorni della ricerca”.

“La crescita sana dei bambini, così come la salute degli adulti e dei più anziani, passa – ha ricordato il Capo dello Stato – da un’alimentazione equilibrata, dal tempo dedicato al movimento, dall’eliminazione di pratiche nocive, dalle vaccinazioni, dal seguire le indicazioni della scienza medica”.

“La solidarietà, che oggi promuoviamo, è essa stessa cultura”, ha proseguito Mattarella convinto che “questa cultura che ci porta ad assumere maggiore responsabilità nella lotta contro il cancro deve anche spingerci a migliorare le condizioni di vita di chi si trova ad affrontare le sofferenze più gravi”. “La persona malata non può essere mai abbandonata e ha sempre diritto a una terapia accurata, un’assistenza rispettosa della sua dignità, anche quando la malattia non può guarire”, ha sottolineato il presidente. “Le cure palliative – delineate nel 2010 da un intervento normativo che ha consentito un indubbio progresso – hanno ora bisogno di essere rafforzate, soprattutto nelle aree del Paese dove oggi l’accesso è più difficile e dove i supporti sono più carenti”, ha concluso Mattarella, sicuro che “il contagio del buon esempio ci aiuterà a contrastare meglio ogni malattia”.