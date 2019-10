Parlamento Ue: Conferenza sul futuro d’Europa, nominato il gruppo di lavoro che preparerà l’evento

(Strasburgo) Dando seguito ai preparativi in vista della Conferenza sul futuro dell’Europa, la conferenza dei presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo, riunita oggi a Strasburgo, ha provveduto a nominare i seguenti rappresentanti delle famiglie politiche che siedono in emiciclo, i quali andranno a comporre il Working Group che contribuirà a organizzare la stessa Conferenza: Paulo Rangel (Popolari), Gabriele Bischoff (Socialisti e democratici), Daniel Freund (Verdi), Zdzisław Krasnodebski (Conservatori), Helmut Scholz (Sinistra unitaria). Il gruppo di lavoro ha il mandato di elaborare una proposta e un quadro organizzativo per la Conferenza per il futuro dell’Europa, riferendo alla conferenza dei presidenti entro la fine dell’anno. Il gruppo di lavoro sarà presieduto da David Sassoli.