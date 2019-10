Papa Francesco: nomina mons. Luigi Roberto Cona assessore per gli Affari generali della Segreteria di Stato

Il Papa ha nominato assessore per gli Affari generali della Segreteria di Stato mons. Luigi Roberto Cona, consigliere della Nunziatura apostolica in Italia. A darne notizia è oggi la Sala stampa della Santa Sede. Il Papa, inoltre, ha nominato sotto-segretario della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato mons. Mirosław Stanisław Wachowski, consigliere di Nunziatura presso la medesima Sezione per i Rapporti con gli Stati.

Mons. Cona è nato a Niscemi (Caltanissetta) il 10 novembre 1965. È stato ordinato sacerdote il 28 aprile 1990. Si è incardinato a Piazza Armerina. È laureato in Teologia dogmatica. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2003, ha prestato la propria opera nelle rappresentanze pontificie in Panamá, Portogallo, Camerun, Marocco, Giordania e Turchia; presso la Sezione per gli Affari generali della Segreteria di Stato ed in Nunziatura apostolica in Italia. Conosce lo spagnolo, l’inglese, il portoghese e il francese.