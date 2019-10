Papa Francesco: nomina Frances Hamilton Arnold membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze

Il Papa ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Frances Hamilton Arnold (Stati Uniti d’America), docente di Ingegneria chimica, bioingegneria e biochimica presso il California Institute of Technology di Pasadena. A darne notizia è oggi la Sala stampa della Santa Sede. La professoressa Hamilton Arnold è nata a Pittsburgh, Pennsylvania (Stati Uniti d’America) il 25 luglio 1956. Ha conseguito, nel 1979, la laurea in Ingegneria meccanica e aerospaziale alla Princeton University e, nel 1985, il dottorato di ricerca in Ingegneria chimica all’Università della California di Berkeley; attualmente è Linus Pauling Professor di Ingegneria chimica, bioingegneria e biochimica presso il California Institute of Technology di Pasadena, dove insegna dal 1986. Per la sua ricerca innovativa sui metodi di evoluzione diretta per produrre nuovi enzimi in laboratorio, ha ricevuto il Millennium Technology Prize nel 2016 ed è stata insignita, nel 2018, del Premio Nobel per la chimica. È cofondatrice della Gevo, Inc., una società per la produzione di carburanti e prodotti chimici da fonti rinnovabili.