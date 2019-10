Notizie Sir del giorno: Mattarella su ricerca, Sinodo, Cantone su ergastolo, mons. Treanor su Brexit, ragazzo ucciso a Roma, Premio Sacharov, cristiani perseguitati

Ricerca: Mattarella, “motore di solidarietà, tutore prezioso della vita umana”

“La ricerca è un motore di solidarietà, un motore della società sempre più importante. In ogni ambito della vita civile. Ma la ricerca che sospinge i progressi della medicina presenta una qualità ulteriore: è un tutore prezioso della vita umana, un aiuto concreto alle persone e alle famiglie”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di celebrazione de “I Giorni della ricerca”. (clicca qui)

Sinodo per l’Amazzonia: card. Stella, “il celibato è la grande bellezza della vita di un sacerdote”

“Il celibato è la grande bellezza della vita di un sacerdote, che però va coltivato perché è un tesoro che coltiviamo in vasi di argilla”. Il card. Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il clero, ha usato una metafora dai toni cinematografici, che riecheggia il titolo del celeberrimo film di Paolo Sorrentino, per descrivere ai giornalisti il celibato come “dono di Dio, che va accolto”. “Io dico sempre ai vescovi: ‘formate bene i sacerdoti, siate molto vigilanti anche sugli aspetti umani della persona’”, ha rivelato Stella durante il briefing di oggi sul Sinodo per l’Amazzonia. (clicca qui)

Ergastolo: Cantone, “non è scandaloso che un giudice debba fare una valutazione, ma occorre affinare i meccanismi per gli accertamenti”

“Non è una sentenza che mi lascia scandalizzato né una sentenza che di per sé crea problemi nella lotta alla mafia. Ovviamente, voglio capire bene come funzionerà il meccanismo delle presunzioni”, dice al Sir Raffaele Cantone, magistrato per anni impegnato nella lotta alla camorra, commentando la sentenza della Corte Costituzionale, che ha stabilito che la mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio per chi è sottoposto all’ergastolo ostativo, purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. (clicca qui)

Brexit: mons. Treanor (Irlanda del Nord), “la gente è stanca del prolungato clima di incertezza”

“Brexit sarà un processo che continuerà. Ci potranno essere ancora degli sviluppi. Nessuno può dire come si concluderà, fare delle previsioni. Ci sono voci che chiedono addirittura un secondo Referendum”. È proprio questo clima di incertezza a mettere a dura prova le popolazioni dell’Irlanda del Nord e della Repubblica di Irlanda (Eire). A parlare è mons. Noel Treanor, vescovo di Down and Connor e delegato per i vescovi di tutta l’Irlanda alla Comece, la Commissione che riunisce le conferenze episcopali dell’Ue.. (clicca qui)

Ragazzo ucciso a Roma: Serra (ex prefetto), “droga e mancanza di lavoro fanno crescere la criminalità”

“Rispetto alle altre città italiane, negli ultimi anni, a Roma, è aumentata la criminalità di strada. Questo non è dovuto all’assenza di forze di polizia, che invece compiono il loro dovere in maniera encomiabile. Perché bisogna prendere atto che chi va in pensione non viene sostituito”. Lo dice al Sir Achille Serra, già prefetto di Roma, commentando l’uccisione di Luca Sacchi, il ragazzo di 25 anni che ha cercato di difendere la sua fidanzata da una rapina ed è stato ucciso da un colpo di pistola alla testa sparato da uno dei due aggressori, nella zona dei Colli Albani, nei pressi del parco della Caffarella. (clicca qui)

Parlamento europeo: verità per Giulio Regeni. Premio Sacharov al difensore degli uiguri in Cina

Brexit, Siria, Balcani, bilancio: sono fra i temi principali della sessione plenaria dell’Europarlamento svoltasi dal 21 al 24 ottobre a Strasburgo. In chiusura dei lavori l’emiciclo ha approvato una risoluzione che chiede verità per Giulio Regeni: nel documento si condannano le “continue restrizioni ai diritti fondamentali in Egitto”, e in particolare viene negata “la libertà di espressione, sia online che offline, e di associazione”. Nel corso dei lavori il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha reso nota la decisione di assegnare il Premio Sacharov 2019 per la libertà di pensiero a Ilham Tohti. (clicca qui)

Cristiani perseguitati: Mantovano e Monteduro (Acs), “difesa della libertà religiosa sia prioritaria nell’agenda delle grandi potenze”

“I cristiani sono il gruppo religioso maggiormente perseguitato e l’asse del fondamentalismo islamista si è ormai spostato dal Medio Oriente all’Africa e all’Asia meridionale ed orientale. Sono quasi 300 milioni i cristiani che vivono in terre di persecuzione”. È quanto emerge dal nuovo studio sulla persecuzione anticristiana della Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) dal titolo “Perseguitati più che mai. Focus sulla persecuzione anticristiana tra il 2017 e il 2019”, presentato oggi a Roma nella basilica di San Bartolomeo all’Isola, santuario dei martiri del XX e XXI secolo. La ricerca passa in rassegna gli sviluppi più significativi nei 20 Paesi (Arabia Saudita, Burkina Faso, Camerun, Cina, Corea del Nord, Egitto, Eritrea, Filippine, India, Indonesia, Iran, Iraq, Myanmar, Niger Nigeria, Pakistan, Repubblica Centrafricana, Siria, Sri Lanka, Sudan) che destano maggiore preoccupazione a causa delle violazioni dei diritti umani subite dai cristiani. (clicca qui)