Missioni: Comboniani, a Roma una proposta di formazione per i giovani attraverso testimonianze di vita

Fare un’esperienza concreta di fede, stringere nuove amicizie, approfondire la conoscenza sulle tematiche missionarie e partire per i campi di volontariato estivo, in Italia e all’estero. Sono queste le opportunità che, da domenica 27 ottobre, saranno offerte a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni dal Gim, acronimo di “Giovani impegno missionario”, il cammino di formazione e spiritualità missionaria promosso dalla famiglia comboniana. Saranno nove le tappe del nuovo percorso #DaiSegniDiVita, che si terrà una domenica al mese, dalle 10 alle 18, a Roma nella Casa generalizia dei Missionari Comboniani, in via Luigi Lilio 80, all’Eur. Filo conduttore degli incontri Gim, che quest’anno si avvarranno anche della collaborazione dell’Ufficio regionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale del Lazio e di Azione Cattolica di Roma, saranno le testimonianze di vita, la lettura partecipata della Parola di Dio e l’ascolto di testimoni su alcune problematiche odierne. Non mancherà la presenza di esperti d’eccezione, come Rosa Calabria, presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Roma, e Luca Attanasio, scrittore e giornalista, che saranno i relatori del primo appuntamento romano. E poi gli incontri con le realtà sul territorio, come quello previsto a Latina sul tema del caporalato in compagnia del sociologo Marco Omizzolo e della comunità Sikh e la convivenza che si terrà a maggio a Limone sul Garda (Bs), dove si trova la casa natale di San Daniele Comboni. La presenza comboniana sarà molto viva anche grazie agli interventi di p. Giulio Albanese, direttore di Popoli e Missione, e sr. Gabriella Bottani, coordinatrice internazionale della rete contro la tratta Talitha Kum.