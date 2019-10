Migranti: Milano, domani alla Cattolica un confronto per analizzare le normative su “L’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati”

“L’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati: una sfida possibile?” è il tema della giornata di studio, organizzata a Milano dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia. L’appuntamento è per domani, venerdì 25 ottobre, dalle 9, nella sede dell’ateneo. Durante la giornata di studio, che vede il coinvolgimento della facoltà di Economia e Giurisprudenza della sede di Piacenza della Cattolica, numerosi esperti si confronteranno sulle normative in atto in Italia ed Europa, sull’illustrazione dei dati oggettivi della presenza di rifugiati e richiedenti asilo in Italia e sulla ricaduta economica dell’accoglienza dei rifugiati nelle aree interne e nelle aree metropolitane. Verranno formulate “non solo proposte, ma anche risultati concreti di una gestione attiva del fenomeno che caratterizzerà i decenni a venire del nostro secolo”, precisa Marialina Marcucci, presidente di RF Kennedy Human Rights Italia. Dall’ateneo, invece, spiegano che “il tema dell’accoglienza e soprattutto dell’integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati che giungono nel nostro Paese costituisce una grande sfida per l’intera società, alla quale anche gli ambiti della ricerca scientifica e dell’alta formazione universitaria possono contribuire, per esempio generando e diffondendo conoscenze che aiutino la comunità nazionale e quelle territoriali ad affrontare in modo costruttivo tale fenomeno”. Il riferimento è alla “possibilità di elaborare analisi, fondate su dati rilevati e trattati con corretto metodo scientifico, volte a comprendere le cause del movimento migratorio nei Paesi in cui questo si origina, gli effetti sulle comunità di approdo e per determinare le migliori modalità di intervento”.