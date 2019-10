Maltrattamento sui bambini: l’Ospedale “Vittore Buzzi” di Milano e Terre des Hommes avviano un intervento di prevenzione e individuazione di famiglie a rischio

È stato presentato oggi all’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano il progetto Timmi, un intervento per l’intercettazione e supporto delle fragilità familiari. L’obiettivo è prevenire e intervenire su ogni forma di maltrattamento all’infanzia, il fenomeno sociale sommerso che provoca più vittime tra i minori in Italia: nella sola Lombardia si sono registrate 358 vittime nel 2018. Nato con la collaborazione della Fondazione Terre des Hommes Italia, il progetto Timmi mira a riconoscere, prevenire e intervenire in situazioni disfunzionali e dunque di rischio nel rapporto bambino – genitore o caregiver che, se non prontamente intercettate, potrebbero sfociare e talvolta sfociano in forme di abuso e/o maltrattamento.

Alle famiglie identificate come fragili viene offerto un servizio gratuito di ascolto e supporto presso l’ambulatorio Timmi presente all’interno dell’Ospedale Buzzi e successivi incontri di follow up. Professionisti esperti sono in grado di prendere in carico il caso e/o provvedere a indirizzare i minori e/o il nucleo familiare ai servizi territoriali competenti. L’équipe Timmi può intercettare i casi direttamente in accesso al Pronto Soccorso oppure ricevere delle segnalazioni dai reparti dell’Ospedale, ma anche dal territorio. Ciò permette di agire tempestivamente per tutelare il minore e prevenire l’insorgenza di patologie psicologiche e fisiche derivanti dall’esposizione del bambino a forme di maltrattamento. L’Ospedale dei Bambini di Milano è tra i primi in Italia a utilizzare in via sperimentale l’innovativo screening Intovian per l’identificazione delle famiglie a rischio abuso e maltrattamento già durante l’ingresso in Pronto Soccorso per tutte le età pediatriche.

“La pediatria in Italia è da tempo carente nel campo della prevenzione delle diverse forme di abuso e/o maltrattamento e anche nel nostro Ospedale e nella nostra città mancava un luogo dove poter aiutare, sia dal punto di vista della prevenzione che della cura, le famiglie a rischio”, dichiara Gian Vincenzo Zuccotti, direttore della Clinica pediatrica, Ospedale dei Bambini di Milano. “Timmi rappresenta per Terre des Hommes un punto di arrivo importante del lavoro svolto negli anni sul fronte della sensibilizzazione, studio e analisi del fenomeno della violenza sui bambini”, afferma Federica Giannotta, responsabile Programmi Italia Fondazione Terre des Hommes Italia.

“Siamo da anni immersi in una società che, avendo perso i valori basici della famiglia, non fornisce alcuno strumento ai genitori nella gestione delle emotività in relazione ai figli – dice Lucia Romeo, pediatra responsabile del progetto Timmi -. I genitori hanno paura principalmente di sbagliare e questo li rende fragili e ansiosi e portati ad utilizzare la freddezza e il distacco per proteggersi, risultando così pregiudizievoli nella gestione dei bisogni primari dei figli”.