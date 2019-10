Formazione: Università Pontificia Salesiana, il 13 novembre l’evento “L’Ups incontra il territorio”

Mercoledì 13 novembre, alle 18,30, l’Università Pontificia Salesiana di Roma organizza l’evento “L’Ups incontra il territorio”, per incontrare professionisti, Istituzioni e imprese locali. Apriranno l’appuntamento i saluti del rettore, don Mauro Mantovani; seguiranno tre focus su “L’Ups e il territorio”, “Le risorse dell’Ups”, “Associazione Pro Universitate Don Bosco onlus”. L’evento si concluderà con un’apericena.

L’Università di Don Bosco, attenta alle tematiche sociali, in particolare dei giovani, in questo anno accademico celebra 80 anni dalla fondazione, avvenuta il 3 maggio del 1940. Si tratta di un’Università di diritto pontificio dipendente dalla Santa Sede, legalmente riconosciuta dallo Stato italiano per il rilascio di lauree e titoli universitari superiori. Ma sono lo studio di qualità, la passione per l’educazione, la forte dimensione internazionale e una convinta azione pastorale come complemento, che tracciano e disegnano il volto identificativo dell’Ups. Rendendola, così, sempre più l’Università di San Giovanni Bosco, fondatore della Congregazione salesiana, “educatore, padre e maestro della gioventù”. La sede è Roma, nel quartiere Nuovo Salario ( Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1), in un intreccio con il territorio che consente di mettersi – anno dopo anno – sempre più in relazione con le esigenze vive della comunità cittadina.