Formazione: Roma, domani il via al programma nazionale #Iohocura per docenti e dirigenti scolastici

Si svolgerà, a Roma, il 25 e il 26 ottobre un corso nazionale di formazione dei docenti e dirigenti scolastici #Iohocura, dedicato all’educazione e alla cura di sé, degli altri, della comunità, dell’ambiente e del mondo. Il corso è parte di un programma nazionale promosso da un gruppo di organizzazioni e istituzioni diverse, tra cui la Rete nazionale delle Scuole per la Pace, il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, la Tavola della pace, la Cattedra Unesco “Diritti umani, democrazia e pace” dell’Università di Padova, la Scuola di alta formazione “Educare all’incontro e alla solidarietà” della Lumsa di Roma e la Fondazione pontificia Scholas Occurrentes. Il corso, che vedrà la partecipazione di numerosi dirigenti e insegnanti da quasi tutte le regioni italiane, è dedicato inoltre alla progettazione dell’educazione civica introdotta dalla legge 92 del 20 agosto 2019 e alla proposta di Papa Francesco di “ricostruire il patto educativo”. Al corso interverranno, tra gli altri, Paolo Sciascia della Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del Miur, e mons. Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’educazione cattolica. Il corso inizierà domani, alle 14.30, nel Centro congressi Angelicum e si concluderà sabato 26 ottobre, alle 16, presso la sede della Lumsa, in via di Porta Castello 44.