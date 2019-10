Don Gnocchi: Milano, domani l’arcivescovo Delpini ricorda il decennale della beatificazione del “padre dei mutilatini”. Il 31 ottobre incontro con il Papa

In occasione del decimo anniversario della beatificazione di don Carlo Gnocchi, “padre dei mutilatini”, domani, venerdì 25 ottobre, mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, sarà al Centro Irccs “S. Maria Nascente” (via Capecelatro 66) e presiederà la celebrazione all’annesso santuario, “alla presenza – spiega una nota – di responsabili, operatori, volontari, disabili, anziani fragili, pazienti e familiari dei centri lombardi della Fondazione”. La funzione (ore 10.30) sarà concelebrata da don Vincenzo Barbante, presidente della Fondazione Don Gnocchi, da mons. Angelo Bazzari, presidente onorario e don Maurizio Rivolta, rettore del santuario. Saranno presenti anche il direttore generale della Fondazione Francesco Converti, il direttore scientifico Maria Chiara Carrozza e il direttore dell’Irccs Roberto Costantini. In occasione dei dieci anni dalla beatificazione di don Gnocchi, la Fondazione si appresta inoltre a incontrare Papa Francesco: oltre 5mila pellegrini – tra i quali molti pazienti e loro familiari – incontreranno Bergoglio il prossimo 31 ottobre in Vaticano.