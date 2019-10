Diocesi: Trento, domani sera incontro su missione e futuro con la testimonianza di una coppia di sposi per dieci anni in Perù

Per parlare di missione, sul finire di ottobre, mese missionario straordinario voluto da Papa Francesco, le parrocchie della città di Trento hanno chiamato una coppia di sposi, genitori di 6 figli, con alle spalle quasi dieci anni di vita in Perù. Ci sono anche loro – Luisa e Lorenzo Mussi di Breguzzo, volontari dell’Operazione Mato Grosso – tra i protagonisti dell’incontro dal titolo Missione & Futuro, in programma domani, venerdì 25 ottobre, alle 20.30 alla Sala della Cooperazione di via Segantini. Che cosa può offrire oggi l’esperienza della missione? Che cosa significa vivere in parrocchia con uno spirito missionario? Con Luisa e Lorenzo ne parleranno padre Fausto Beretta, missionario comboniano in Brasile e don Michele Vulcan, parroco a Trento (Madonna Bianca e San Rocco). Apriranno la serata alcune videointerviste realizzate tra i giovani sul senso della fede e dell’annuncio del Vangelo. All’incontro, aperto a tutti, sono invitate le comunità parrocchiali della zona pastorale di Trento, rappresentanti di gruppi missionari e di associazioni di volontariato, in particolare quante operano sul versante internazionale.