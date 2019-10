Diocesi: Torino, un ciclo di conferenze per recuperare “il senso profondo e alto della politica, della partecipazione e della democrazia”

“Reggere lo squilibrio. Fare politica con i semi dell’innovazione e della profezia”. È il titolo del ciclo di conferenze che l’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Torino ha progettato per offrire una serie di occasioni dedicate a “recuperare, anche nelle nostre comunità – si legge in una nota -, il senso profondo e alto della politica, della partecipazione e della democrazia”. Una iniziativa importante che, per il secondo anno consecutivo, “propone incontri di informazione e formazione sui temi della politica attraverso i percorsi pensati all’interno delle Piccole Officine politiche” e che parte da una constatazione: “In tempi difficili la via educativa rimane la strada maestra per crescere cristiani autenticamente fedeli alle logiche del Vangelo”.

Il ciclo di conferenze prende spunto anche dalla recente lettera pastorale dell’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, “Il tesoro nascosto e la perla preziosa”, dove viene ricordato “come sia importante abitare il tempo della politica per costruire modelli di sviluppo nuovi e fondati sulla persona”.

La serie di incontri rappresenta, negli intenti degli organizzatori, un’opportunità per approfondire temi, condividere riflessioni, “provare a vedere se è possibile fare un passo ulteriore nella chiave dell’impegno e della responsabilità”. Cinque gli appuntamenti previsti: “La sfida dell’innovazione per le istituzioni nel tempo del populismo” (23 novembre), “Comunicare è mettersi in relazione: governare organizzazioni al tempo della disintermediazione” (14 dicembre), “Il mondo della politica in piena e continua trasformazione” (11 gennaio), “Leadership, corpi intermedi e gruppi dirigenti: la via della partecipazione” (1° febbraio) e “La democrazia come occasione di dialogo e confronto: spunti per una rinnovata adesione” (29 febbraio). Interverranno Matteo Trufelli, Luigi Ciotti, Marco Bentivogli, Vera Gheno, Daniela Ropelato.