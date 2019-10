Diocesi: Ravenna, da domani tornano “I venerdì della Bibbia”. Cinque appuntamenti con l’arcivescovo Ghizzoni

Dialogo ancora aperto tra credenti e non credenti con l’arcivescovo di Ravenna-Cervia come guida. Torna per il terzo anno l’iniziativa lanciata dal Settore apostolato biblico della diocesi per una lettura esperienziale della Bibbia, a partire dalle domande di chi non crede o è in ricerca. Dopo il successo dell’iniziativa “So-Stare con la Parola” (oltre 200 partecipanti) che in occasione della Notte d’oro ha messo in dialogo passi della Sacra Scrittura con i testi e la musica di Fabrizio De André, ora la proposta è quella di un percorso continuativo di approfondimento della Bibbia, a partire da grandi temi della vita, come la morte, la libertà e la vocazione. E sarà l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, a mettersi in dialogo con chi parteciperà nel corso di cinque appuntamenti, il venerdì sera, alle 20.45 nella Sala Ravegnana Radio. “A chi ha dubbi sui testi della Bibbia. E cerca in essa risposte importanti per la sua vita”: questo l’invito esplicito del flyer dell’iniziativa.Il primo incontro è in programma domani. Si parlerà di “Reincarnazione, immortalità e risurrezione”, a partire dal passo della risurrezione di Lazzaro e in particolare dal versetto “Gridò a gran voce: ‘Lazzaro, vieni fuori!” (Giovanni 11,43). Il “mistero” del male, la libertà, la vocazione e la vita cristiana saranno gli altri temi che l’arcivescovo affronterà negli appuntamenti successivi in programma il 22 novembre, il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 20 marzo.