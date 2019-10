Diocesi: Mileto, prende il via domani il cammino sinodale

“Un tempo di grazia per tutta la nostra Chiesa diocesana. Tutti ci sentiamo chiamati e impegnati a sostenere il cammino sinodale specialmente con la preghiera, coinvolgendo le nostre comunità”. Così la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea annuncia il Sinodo diocesano, il cui inizio è previsto per domani pomeriggio alle 17, nella cattedrale di Mileto, quando il vescovo Luigi Renzo presiederà la messa a cui parteciperanno tutti i delegati, che faranno la solenne professione di fede e il giuramento canonico. La giornata di oggi è caratterizzata dall’adorazione eucaristica nelle parrocchie della diocesi. Secondo il programma diffuso dalla Segreteria generale della diocesi, le assemblee generali del Sinodo si terranno nella chiesa parrocchiale di “Gesù Salvatore”, a Vena di Jonadi, nei pomeriggi delle domeniche 12 gennaio, 15 marzo e 28 giugno 2020. Le assemblee saranno precedute dal lavoro delle dieci commissioni che si incontreranno nei seguenti giorni: 20 novembre, 4 dicembre, 18 dicembre e, nell’anno 2020, 22 gennaio, 12 febbraio, 26 febbraio, 25 marzo 2020, 15 aprile 2020, 6 maggio. Al termine di ogni tre incontri le commissioni consegneranno in segreteria il testo finale.