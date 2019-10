Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, con i 44mila euro racconti per la “Corsa dei miracoli” rinasce una scuola in Etiopia

Tante località della provincia di Bolzano hanno ospitato la scorsa primavera la “Corsa dei miracoli” della Caritas di Bolzano-Bressanone che ha coinvolto circa 1.500 alunni delle scuole elementari, medie e superiori. I ragazzi, animati dal desiderio di aiutare loro coetanei meno fortunati, hanno macinato sulle piste quasi 11.000 giri della lunghezza di circa un chilometro. Gli sponsor personali, ricercati dai ragazzi prima della corsa, hanno donato un importo prestabilito per ogni giro completato e la somma complessiva raccolta è stata di circa 44mila euro. Con il ricavato della corsa verranno finanziati la ristrutturazione e l’ampliamento della scuola Abba Franco Memorial, nel sud dell’Etiopia. Gli studenti avranno così finalmente accesso all’acqua potabile e potranno disporre di nuove strutture sanitarie. “Per centinaia di ragazzini si avvera un sogno: potranno studiare in stanze confortevoli, bere acqua pulita e utilizzare finalmente i servizi igienici. Le condizioni igieniche migliorate rafforzeranno il loro sistema immunitario”, spiega la collaboratrice della Caritas Judith Hafner, che da anni segue i progetti di sviluppo della Caritas in Africa. Anche il direttore della Caritas Paolo Valente ringrazia i giovani corridori. “Con il loro impegno gli studenti hanno mostrato grande umanità. Si sono attivati per aiutare gli altri. Un segnale questo molto positivo, anche per il futuro della nostra società intesa come comunità solidale”, dice Valente. La prossima “Corsa dei miracoli” della youngCaritas è prevista per maggio 2020. Con le donazioni che si raccoglieranno si finanzierà un progetto di sviluppo nell’Etiopia meridionale destinato a 300 madri. Nei villaggi di Korke Adi e Dembel, le donne riceveranno capre, attrezzature e formazione necessaria per produrre formaggio e garantirsi così una fonte di sostentamento sicuro per sé e le proprie famiglie. È possibile iscriversi alla prossima edizione della “Corsa dei miracoli” fino al 14 dicembre all’indirizzo www.youngcaritas.bz.it.