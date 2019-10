Riforma 118: Croce Rossa, “a rischio il sistema di soccorso, urge confronto con il Governo”

“Con le proposte di riforma al vaglio del Governo è a rischio il 118”. È la preoccupazione che viene espressa dalla Consulta dei presidenti della Croce Rossa italiana di tutte le Regioni che si è riunita a Roma nei giorni scorsi. “Pur comprendendo e in parte condividendo alcuni aspetti della riforma proposta e le legittime istanze dei lavoratori del sistema 118, la preoccupazione è che questa rischi di rendere marginale se non di annullare il ruolo del volontariato che è, invece da sempre, un pilastro del servizio”. In una nota Croce Rossa ritiene “importante” che ci sia “un dialogo e un confronto costruttivo con il Governo” e si dice pronta a “intraprendere iniziative per tutelare un servizio fondamentale per i cittadini”.