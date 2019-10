Papa Francesco: udienza, ricorda San Giovanni Paolo II e card. Kozlowiecki, prigioniero ad Auschwitz e Dachau

Salutando i pellegrini polacchi, il Papa, nell’udienza di oggi in piazza San Pietro, si è rivolto “in modo speciale” agli organizzatori della mostra dedicata al card. Adam Kozlowiecki, inaugurata dalla Pontificia Università Gregoriana. “Negli anni della seconda guerra mondiale – ha ricordato Francesco – egli fu prigioniero dei campi di concentramento di Auschwitz e di Dachau. In seguito, per oltre 60 anni, svolse il ministero missionario in Zambia. Con coraggio annunziava il Vangelo, intrepido lottò per la dignità e i diritti degli abitanti dell’Africa, promosse la costruzione di chiese, di scuole, di ospedali e di case di cura. L’opera di questo instancabile evangelizzatore polacco possa aprire i nostri cuori alle necessità dei fratelli che vivono nei paesi di missione”. Salutando, infine, i fedeli di lingua italiana, il Papa si è rivolto, tra gli altri, alla delegazione del Comune di Accumoli e ha citato la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II, che abbiamo celebrato ieri: “Imitiamolo questo maestro di fede e di vita evangelica, esempio di amore a Cristo e all’uomo”, l’invito alla piazza.