Papa Francesco: udienza, fa salire cinque bambini sulla papamobile

Il Papa ha fatto il suo ingresso oggi in piazza San Pietro intorno alle 9 e subito ha fatto fermare la jeep bianca scoperta per far salire a bordo cinque bambini, che durante il percorso tra i vari settori della piazza hanno salutato anche loro la folla, con l’entusiasmo di chi ha avuto la fortuna di fare un “viaggio” speciale e indimenticabile. Protagonisti, come di consueto, i bambini, che Francesco – apparso sorridente e rilassato – ha baciato e accarezzato, grazie all’aiuto dei solerti uomini della Gendarmeria Vaticana. Migliaia i pellegrini presenti in questa ennesima giornata di sole dell'”ottobrata romana”: tra le bandiere che sventolano, anche quelle bianche e azzurre dell’Argentina. Moltissimi i palloncini di colore arancione tenuti in alto dai bambini delle scuole, che hanno fatto da coreografia all’udienza. Prima di percorrere a piedi, come avviene ogni mercoledì, il tratto che lo separa dalla sua postazione al centro del sagrato, il Santo Padre si è congedato dai suoi piccoli ospiti salutandoli uno per uno, prima di farli scendere dalla papamobile.