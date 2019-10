Migrazioni: Milano, sei incontri per i giovani e visite nei luoghi dell’accoglienza

“Migranti e società: un mondo diverso è possibile?”. Proverà a rispondere a questa domanda un percorso di consapevolezza in sei incontri sul fenomeno delle migrazioni destinato ai giovani, a Milano. A organizzare l’iniziativa, quattro realtà laiche che gravitano nel mondo cattolico milanese: Azione Cattolica Ambrosiana, Fondazione Ambrosianeum, Caritas Ambrosiana e Fondazione Arché onlus. Agli incontri vengono affiancati altrettanti momenti esperienziali offerti ai più giovani: il target è identificato nei ragazzi tra i 20 e i 30 anni. Al centro, numeri chiari, fatti concreti e approfondimenti mirati, che spaziano dai dati e dalla legislazione in atto, prendendo in esame il fenomeno degli haters online, il disagio psichico nei migranti e l’accoglienza delle donne finite sulla strada. Attenzione anche le cause reali – economiche, belliche e ambientali – delle migrazioni. Il tutto attraverso momenti di formazione e dibattito in aula, previsti in Ambrosianeum, affiancati da visite ai luoghi dell’accoglienza: la Casa della Carità del quartiere Adriano, la Fondazione Arché di Quarto Oggiaro e una Comunità di minori stranieri non accompagnati. La partecipazione al percorso formativo è gratuita. Il primo appuntamento è in programma per domani, giovedì 24 ottobre, alle 18.30, con l’incontro su “percezioni e dati” delle migrazioni.