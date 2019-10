Diocesi: Milano, partono da Varese gli incontri dell’arcivescovo con gli istituti cattolici e di ispirazione cristiana

Cominceranno da Varese gli incontri dell’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, con gli istituti cattolici e di ispirazione cristiana presenti sul territorio diocesano, che si svilupperanno nell’arco dell’anno scolastico 2019-20. Il primo appuntamento è per domani, giovedì 24 ottobre, presso il Collegio De Filippi. Il presule incontrerà i gestori, i dirigenti e i coordinatori delle scuole del tavolo territoriale. Gli incontri con questo ambito specifico del mondo scolastico proseguiranno poi con il Tavolo territoriale di Lecco, martedì 29 ottobre, presso il Teatro “Cenacolo Francescano”. In questa occasione l’arcivescovo incontrerà ancora i docenti e i genitori degli Istituti cattolici e di ispirazione cristiana della città. Più volte l’arcivescovo ha avuto modo di sottolineato l’importanza della scuola come ausilio fondamentale al compito educativo della famiglia, ribadendo la necessità che la pastorale diocesana tenga in particolare considerazione questo ambito. I Tavoli territoriali hanno lavorato nello scorso anno per preparare gli incontri con l’arcivescovo nelle diverse Zone pastorali. “Si tratta però solo dell’inizio di un cammino che intende valorizzare le molteplici forme di esperienza educativa e formativa all’interno dell’unica Chiesa, nel rispetto delle diverse identità e carismi presenti”, si legge in una nota della diocesi.