Cristiani perseguitati: Acs, domani la basilica romana di San Bartolomeo illuminata di rosso per ricordare la persecuzione cristiana

Dalle 18 alle 24 di domani la Basilica di San Bartolomeo sarà illuminata di rosso in ricordo del sangue versato dai cristiani uccisi in odio alla fede. L’evento rientra all’interno della presentazione – sempre domani – di “Perseguitati più che mai. Focus sulla persecuzione anticristiana tra il 2017 e il 2019” la nuova ricerca di Aiuto alla Chiesa che soffre che avrà luogo proprio nella basilica di San Bartolomeo all’Isola (ore 11, piazza San Bartolomeo all’Isola 22). Dopo i saluti del rettore della basilica, don Angelo Romano, vi saranno gli interventi del card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, di Alfredo Mantovano e Alessandro Monteduro, rispettivamente presidente e direttore di Acs-Italia. A seguire le testimonianze personali di don K. A. Jude Raj Fernando, rettore del santuario di Sant’Antonio di Colombo, presente al momento di uno degli attentati kamikaze che nel giorno di Pasqua hanno colpito tre chiese dello Sri Lanka, e don Roger Kologo, sacerdote della diocesi di Dori nel nord del Burkina Faso, una delle diocesi maggiormente interessate dagli attacchi anticristiani in atto, e amico di don Joel Yougbare, rapito il 17 marzo scorso. Modera Marta Petrosillo, portavoce di Acs-Italia. Lo studio Acs racconta la persecuzione in atto nei 20 Paesi in cui è oggi più difficile essere cristiani, provando come il Cristianesimo detenga ancora oggi il triste primato di fede maggiormente perseguitata al mondo.