Azione Cattolica: Adria, dibattito con Calvani sullo sviluppo sostenibile e modelli di aziende virtuose

“Il tempo stringe!” è il titolo dell’incontro che il Movimento lavoratori e l’Azione cattolica di Adria propongono per sabato 26 ottobre, alle 17, nel Teatro Ferrini. La conferenza affronterà il tema dello sviluppo sostenibile, negli ambiti del lavoro e dell’ambiente, delineando possibili sentieri da seguire “vista l’urgenza del tema e la necessità dell’umanità di cambiare adattandosi ai limiti planetari”. A guidare la riflessione sarà Sandro Calvani, docente di Politiche per lo Sviluppo sostenibile presso l’Asian Institute of Technology e Webster University, consigliere speciale per la programmazione strategica, Mae Fah Luang Foundation a Bangkok, Thailandia. Il relatore, dal 1980 al 2010, è stato direttore di vari organismi della Nazioni Unite e della Caritas in 135 Paesi ed è membro del World Economic Forum. Calvani, che oggi si occupa di innovazione, nuove economie circolari e cittadinanza attiva, partendo dalla sua visione ed esperienza internazionale riporterà il tema anche nel territorio del Polesine. Durante la conferenza interverrà anche Stefano Dessi, direttore dello stabilimento Mater-Biotech in località Bottrighe (Adria), che racconterà il modello di bioeconomia di Novamont, basato sull’uso efficiente delle risorse rinnovabili e sulla rigenerazione territoriale. L’azienda, partendo dalle aree locali, attiva bioraffinerie integrate nei territori dedicate alla produzione di bioplastiche e bioprodotti da fonti rinnovabili concepiti per la tutela del suolo e delle acque, attraverso la riconversione di siti industriali non più competitivi.