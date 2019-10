Austria: primo incontro di lavoro tra le conferenze episcopali cattolica e ortodossa

Dal 4 al 7 novembre si terrà l’Assemblea plenaria della Conferenza episcopale austriaca (Öbk) sotto la presidenza del cardinale Christoph Schönborn. Nel piano dei lavori, la prima giornata sarà dedicata a un confronto ecumenico: i membri delle conferenze dei vescovi cattolici e ortodossi si incontreranno infatti presso il palazzo arcivescovile di Vienna. Sempre il 4 novembre, a mezzogiorno, l’Öbk incontrerà il presidente della Repubblica, Alexander Van der Bellen, nella Hofburg di Vienna. Lo ha annunciato il segretario generale della Conferenza episcopale Peter Schipka all’agenzia di stampa “Kathpress”. L’incontro tra Öbk e vescovi ortodossi avverrà in due momenti: dopo una riunione di confronto su temi ecumenici, alle 18.30 si celebreranno i vespri ortodossi nella cattedrale greco-ortodossa di Vienna. La sessione congiunta si concluderà con un ricevimento da parte del metropolita greco ortodosso Arsenois, che è anche presidente della Conferenza episcopale ortodossa in Austria. Sono circa 450mila i cristiani ortodossi che vivono in Austria. Sette Chiese ortodosse hanno strutture ecclesiastiche e sono rappresentate nella Conferenza episcopale: Patriarcato di Costantinopoli (greco-ortodossa), Patriarcato di Antiochia, Chiesa ortodossa russa, Chiesa ortodossa serba, Chiesa ortodossa rumena, Chiesa ortodossa bulgara e Chiesa ortodossa georgiana. I lavori della plenaria della Öbk proseguiranno fino al 7 novembre presso il monastero Laab, nella foresta di Vienna, curato dalle suore della Carità di San Vincenzo de’ Paoli.