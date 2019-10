39 morti in container: Amnesty, “vicenda orribile e straziante”

“Una vicenda orribile e straziante”. Con queste parole Steve Valdez-Symonds, direttore dell’ufficio diritti dei migranti e dei rifugiati di Amnesty International Regno Unito, ha commentato il ritrovamento di 39 cadaveri in un camion nell’Essex. “A causa delle attuali politiche in tema d’immigrazione, che non prevedono percorsi legali e sicuri, coloro che vogliono raggiungere il Regno Unito sono spesso costretti a intraprendere viaggi pericolosi e, come in questo caso, mortali”, ha proseguito Valdez-Symonds. “Mentre proseguono le indagini, i nostri pensieri vanno alle famiglie e agli amici delle persone colpite da questa terribile tragedia”, ha concluso Valdez-Symonds.