Università Cattolica: Milano, domani giornata su “Welfare responsabile e protagonisti della società civile” e presentazione di un volume

Domani sarà chiamato a raccolta in Università Cattolica a Milano il mondo del Terzo settore, della cooperazione sociale, delle Fondazioni, delle organizzazioni del lavoro e degli imprenditori: la giornata su “Welfare responsabile e i protagonisti della società civile” (aula Pio XI, largo Gemelli 1, ore 10) sarà l’occasione per presentare il volume “Il Welfare responsabile alla prova. Una proposta per la società italiana”, curato da Vincenzo Cesareo e Nicoletta Pavesi (ed Vita e Pensiero), in libreria dal 24 ottobre. Il volume rappresenta l’esito del percorso di ricerca e riflessione della Rete interuniversitaria welfare responsabile che coinvolge sociologi, politologi, demografi e giuristi di dodici atenei (Università Cattolica – sedi Milano e Brescia, Università di Bari, Bergamo, Bologna, Catanzaro, Milano Bicocca e Milano Statale, Padova, Siena, Torino, Venezia Cà Foscari). “Persona e responsabilità – spiega un comunicato – sono le parole chiave del welfare”. Mettere al centro la persona significa prendere le distanze da “modelli di welfare basati sul primato dell’offerta standardizzata e anonima”, mentre responsabilità “è il tratto distintivo dell’agire” dei soggetti “chiamati a produrre benessere: mercato, Terzo settore e le reti informali”, chiamati a costruire “reti per ottimizzare le risorse, trovare soluzioni innovative, rispondere ai bisogni delle persone, delle famiglie, delle comunità. Il percorso di ricerca, durato cinque anni, ha visto la realizzazione di 24 studi di caso; 7 seminari e circa 50 interviste.