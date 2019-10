Sicurezza a scuola: Cittadinanzattiva e Save the Children su presentazione proposta di legge alla Camera, “importante passo in avanti. Approvazione in tempi brevi”

La presentazione, da parte di Luigi Gallo – presidente Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati – e di parlamentari di tutti gli schieramenti, di una proposta di legge unitaria sulla sicurezza delle scuole è “una prima importante risposta alle richieste delle associazioni e delle famiglie delle vittime riguardo a un problema che coinvolge milioni di bambini, lavoratori e famiglie”. Lo affermano in un comunicato congiunto Cittadinanzattiva e Save the Children, ricordando che l’iniziativa legislativa dà seguito al Manifesto per una proposta di legge sulla sicurezza scolastica, lanciato dalle due associazioni lo scorso aprile in occasione del decennale del terremoto de L’Aquila. Durante la conferenza stampa, oggi presso la Camera dei deputati, con cui è stato annunciato il deposito della proposta di legge “Disposizioni in materia di sicurezza scolastica”, le associazioni hanno rinnovato “l’auspicio per una rapida calendarizzazione, discussione e approvazione della proposta”.

Il testo recepisce le richieste di riordino e completamento della normativa contenute nel Manifesto di aprile: dal diritto alla sicurezza, come diritto fondamentale dei bambini e di tutta la comunità scolastica, a quello ad una piena informazione e alla partecipazione dei cittadini ai temi della sicurezza scolastica; dalla definizione chiara di competenze e responsabilità alla garanzia di un supporto tecnico permanente agli enti locali; dal superamento dell’attuale frammentazione delle fonti di finanziamento per la sicurezza delle scuole all’affermazione di una vera e propria cultura della prevenzione e della sicurezza; dalla previsione di misure di sostegno per i bambini e i ragazzi coinvolti nelle emergenze al patrocinio a spese dello Stato per le vittime di eventi emergenziali. A 10 anni dal terremoto che ha colpito L’Aquila e i quasi 60 comuni del cratere, 17.343 edifici scolastici si trovano in aree con una pericolosità sismica alta o medio-alta. In tutta la Penisola da settembre 2018 a luglio 2019 ogni tre giorni si sono registrati episodi di distacchi di intonaco o crolli (70) all’interno di edifici scolastici.