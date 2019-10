Papa Francesco: tweet, “ricordiamo sempre l’appello di Giovanni Paolo II ad aprire le porte a Cristo”

“Ringraziamo il Signore per ogni bene compiuto nel mondo e nei cuori attraverso le parole, le opere e la santità di #GiovanniPaoloII. Ricordiamo sempre il suo appello: ‘Aprite le porte a Cristo!'”. Con un tweet oggi Papa Francesco ha ricordato San Giovani Paolo II, nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria liturgica del Papa polacco, in coincidenza con il giorno dell’inizio del pontificato di Giovanni Paolo II (22 ottobre 1978). Una storica giornata preceduta, il 16 ottobre, dall’elezione al soglio di Pietro di Karol Wojtyła.

