Manovra: De Palo (Forum famiglie), “patto tra generazioni passa da riequilibrio risorse tra pensioni e figli”. Sì ad “assegno unico per figlio”

“Accogliamo con grande piacere le parole chiare e forti pronunciate oggi dal presidente della Repubblica sulla necessità che il patto intergenerazionale che negli ultimi anni si è interrotto tra giovani e anziani trovi al più presto e nuovamente il modo di riannodarsi, con effetti positivi per tutti. In questo senso, non possiamo non ripetere a nostra volta quanto sottolinea Mattarella quando ricorda che la prima preoccupazione familiare è il futuro di figli e nipoti e che una società sana deve prendersi cura del loro avvenire”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commentando il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per conferire le insegne ai nuovi Cavalieri del lavoro. “Ecco perché – conclude -, in un Paese in cui la spesa per le pensioni sta sfiorando il 60 per cento mentre quella per le cure familiari non supera il 6 per cento occorre con urgenza una ‘cura da cavallo’ che riequilibri la situazione. La ricetta per cambiare le cose passa necessariamente dall’assegno unico per figlio”.