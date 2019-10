Maltempo: Croce Rossa, concesso ricovero e supporto a decine di persone in Piemonte e Liguria

Volontari e operatori della Croce Rossa in tutto il territorio colpito dal maltempo stanno lavorando senza sosta per dare supporto alla popolazione colpita. Lo rende noto l’organizzazione in un comunicato. In Piemonte, a Serravalle Scrivia, decine di persone hanno passato la notte nel Centro anziani dove i volontari di Croce Rossa italiana hanno distribuito beni di prima necessità e fornito assistenza socio-sanitaria. “Sono stati distribuiti pasti caldi e offerti letti e coperte, oltre a garantire attività di supporto psicologico per gli sfollati a Gavi Ligure, isolato per ore a causa delle frane – si legge -. Oltre 40 persone hanno, infatti, trascorso la notte tra la sede della Croce Rossa e la scuola dove i volontari hanno allestito un centro di accoglienza. Ad Arquata Scrivia in più di 50 sono rimasti fermi per ore alla stazione del treno, ricevendo generi alimentari e bevande calde”. Volontari in azione, in tutti i territori colpiti dal maltempo, anche in Liguria, dove si sono registrati frane e allagamenti. Tra i paesi più interessati dagli smottamenti, Rossiglione. “I volontari della Croce Rossa, in questo caso, sono riusciti a estrarre dal fango e portare in ospedale una persona rimasta intrappolata in casa. Allestito e poi chiuso nella notte, su ordine delle autorità, un centro di accoglienza per dare rifugio alle persone sfollate. Attività di supporto alla popolazione anche a Masone (dove è stato aperto il Centro operativo misto) e a Campo Ligure, dove è stata allestita una mensa nella sede della Croce Rossa italiana. Lì saranno distribuiti pasti per circa 100 persone”.